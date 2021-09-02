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Haberler Spor Manisa FK’nın yabancıları gözde

Manisa FK’nın yabancıları gözde

1. Lig’de sezona 3’te 3’le başlayan siyah-beyazlı ekipte, golcü Orgill, orta saha Sousa ve Kouter ön plana çıkan isimler oldu

Manisa FK’nın yabancıları gözde

2.9.2021

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1. Lig'de İstanbulspor'u deplasmanda 4-3, Denizlispor'u evinde 1-0, Başkent'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup edip 3'te 3 yapan Manisa Futbol Kulübü, yabancı futbolcularının performansından memnun. Siyah-beyazlılarda Jamaikalı golcü Dever Orgill, Portekizli orta saha Andre Sousa ve Slovenyalı Nino Kouter ön plana çıkan isimler oldu. Antalyaspor'dan gelen Orgill, İstanbulspor karşılaşmasında 3 gol birden atarak müthiş bir başlangıca imza attı.

Gaziantep FK'dan gelen Sousa da yine İstanbulspor karşılaşmasında ağları sarsıp üç müsabakada sahaya ilk 11'de çıktı. Slovenya'nın Mura ekibinden kadroya dahil edilen Kouter de takımın bankosu oldu. Fransız futbolcu Guevin Tormin de, 3 maça sonradan başlamasına rağmen Gençlerbirliği karşısında attığı golle alkışlandı. Kamerunlu golcü Serge Tabekou 2 maçta 50 dakika sahne aldı, Slovenyalı orta saha Leon Sever ise henüz siftah yapamadı.

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