Somaspor’da Özcan ve Enes umut dolu

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk kez sahne olacak Somaspor'un başarılı futbolcularından Özcan Aydın ve Enes Bakal, bu hafta sonu başlayacak lig öncesinde hedeflerinin üst sıralar olduğunu söyledi. Zorlu bir grupta yer aldıklarını belirten Özcan, "Kaliteli takımlar var. Bu ligin üstünde olan rakipler, iyi transferler yaparak kadrolarını daha da güçlendirdiler. Biz de bu ligde yeni olmamıza rağmen kaliteli oyunculardan kurulu iyi ekiplerinden biriyiz. Somaspor'u istenilen ve arzu edilen noktaya getirmek istiyoruz" dedi.

Sezon başı Aliağa FK'dan transfer edilen Enes ise, "İyi bir ekip olduk. Uyumlu hareket ediyoruz. Bizim takımda iyi arkadaşlık olduğu sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

■ SERVET SARUN