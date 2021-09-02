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Haberler Spor Turgutlu’dan takviye

Turgutlu’dan takviye

Turgutlu’dan takviye

2.9.2021

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, Bursaspor'dan Berat Altındiş'in ardından Ozan İsmail Koç'u da sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki ön libero Ozan İsmail, Bursaspor altyapısından yetişti. Yeşil-beyazlı kulübün U-16, U-17, U-19 takımlarında başarıyla forma giyen ve parlayan genç defans oyuncusu, 2020'de profesyonel imzayı attı. 2018- 2019 sezonunda U-19 takımında 29 maçta attığı 7 golle dikkatleri çeken Ozan İsmail, A takım formasıyla 2019-2020'de kupada 3, ligde 1, 2020-2021 sezonunda da kupada 4, ligde 21 maçta görev yaptı.
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