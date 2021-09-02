Turgutlu’dan takviye

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, Bursaspor'dan Berat Altındiş'in ardından Ozan İsmail Koç'u da sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki ön libero Ozan İsmail, Bursaspor altyapısından yetişti. Yeşil-beyazlı kulübün U-16, U-17, U-19 takımlarında başarıyla forma giyen ve parlayan genç defans oyuncusu, 2020'de profesyonel imzayı attı. 2018- 2019 sezonunda U-19 takımında 29 maçta attığı 7 golle dikkatleri çeken Ozan İsmail, A takım formasıyla 2019-2020'de kupada 3, ligde 1, 2020-2021 sezonunda da kupada 4, ligde 21 maçta görev yaptı.

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