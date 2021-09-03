Ege’den 169 transfer

2. Lig ve 3. Lig'de Ege'nin 12 temsilcisi transfer dönemini hareketli geçirdi. Takımlarımız 169 oyuncuyu renklerine kattı. 2. Lig'e yeni yükselen Somaspor 12 transferle, en az takviye yapan takım oldu. Şampiyon olup 3 sene sonra 2. Lig'e dönen Nazilli Bld., 14 isme imza attırdı. Turgutluspor 19, şampiyonluğu arzulayan Bodrumspor 18, ilk 5'i kovalayacak Uşakspor 16 ve Bucaspor 1928 de 11 ismi transfer etti.

AKHİSARSPOR'A YASAK ŞOKU

3. Lig'e 21 sene sonra geri dönen Kuşadasıspor, 24 transferle en çok oyuncu alan kulübü oldu. Şampiyonluk hedefindeki Fethiyespor 20 ismi kadrosuna kattı, Play-Off'a göz diken Bergama 19, Kızılcabölük de 16 takviye yaptı. Transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka henüz imza attırmazken, transfer yasağı nedeniyle yabancılar ve bazı as futbolcuların ayrıldığı kadrosuna takviye yapamayan Akhisarspor, altyapıdan gençlerini profesyonel yaptı.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR (14)

KALE: Yunus Emre Genç (Derince Bld) DEFANS: Cenk Alptekin (Adanaspor), Onur Demir, Ebu Sıddık Çelik (Düzcespor), Koray Baykara (Derince Belediye), Emre Toptan (Altındağspor), Mert Estik (Ergene Velimeşe), Mete Karahan (Pazarspor) ORTA SAHA: Efe Binici (Göztepe), Taha Tunç (Trabzonspor), Hasan Yurtseven (Gaziantep FK), Berat Eyüpoğlu (Darıca G.Birliği) FORVET: İlyas Çakmak (Sarıyer), Ahmet Gökbayrak (Karaman Belediyespor)

SOMASPOR (12)

KALE: Ali Serçek (Bandırma) DEFANS: Ramazan Işık (Bayburt Özel İdare), İbrahim Ak (Arhavi) ORTA SAHA: Mücahit Arslan (Hacırahmanlı), Kerim Coşkun (Ahmetli Bld.), Furkan Şimşek (1922 Konya), Enes Bakal (Aliağa FK), Osman Hanoğlu (B.Tepecik) FORVET:Yasin Abdioğlu (Serik), Talha Reşat Bulut (Trabzon U-19), İbrahim Çiçek (Bayburt Ö.İ.), Muhammet Cin (Kadıköy)

KIZILCABÖLÜK (16)

KALE: Muzaffer Sarıibrahim (1877 Alemdağ), Enes Akgün (İskenderun) DEFANS: Mustafa Acar (Şile Yıldız), Ali Aydın (Bergama), Sami Can Özkan (Trabzon U-19), Vedat Saygı (Payas), Tevfik Şanver (Çengelköy), Fatih Cin (Diyarbekir), Anıl Yıldırım (Edirne), Özgür Kedikli (Cizrespor) ORTA SAHA: Mehmet Akif Şerifoğlu (Nazilli Belediyespor), Adem Aydın (Şile Yıldız), Yiğit Kadıoğlu (Bayrampaşa) FORVET: Emre Pınar (İçel İY), Mehmet Berke Yanmaz (Manisa FK), Mehmet Kaan Türkmen (Nevşehir Belediyespor)

KUŞADASISPOR (24)

KALE: Necati Yılmaz (Sivas Belediye), Onur Parlar (İskenderun) DEFANS: Ömer Alp Kulga (Gümüşhane), Mustafa Çiçekli (Kozan FK), Emir Yızıcı, Metin Arda Çetin (Altay), Sıddık Çelik (Alanyaspor), Sebahattin Destici, Hasan Çelik, Özcan Sertgöz (Bucaspor 1928), Semih Kahraman (Ergene Velimeşe) ORTA SAHA: Galip Güzel (Şanlıurfa), Murat Çaydemir (Ceyhan), Okan Uğurlu (Gümüşhane), Mustafa Demirel (Kütahya Belediye), Ozan Pekdemir (İçel İdmanyurdu), Bartu Gökçen (Bucaspor 1928), Yiğit Gökoğlan (Modafen), Mehmet Bağlı (Derince Belediye), Berkay Eryolcu (Göztepe) FORVET: Eren Görür (Karacabey Belediye), Ali Öztürk (Bergama Belediye), Selahattin Seyhun (Bucaspor 1928), Orkun Şahin (Ankaragücü)

TURGUTLUSPOR (18)

KALE: Ozan Can Oruç (Konyaspor), Numan Soysal (Gençlerbirliği) DEFANS: Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Özgür Özdemir (SG Sonnenhof), Mahmut Boz (Afyonspor), Semih Ocaklı (FC Sion U-21), Rıdvan Aykan (Derince Bld.) ORTA SAHA: Hakan Turan (Ankara Demir), Serhat Kot (1922 Konya), Emirhan Özyaşar (Altınordu), Alper Ademoğlu (Eyüp), Yaser Yüce (Trabzon U-19), Burak Çoban (SSV Ulm 1846), Sarper Çağlar (Galatasaray), Ozan İsmail Koç (Bursa) FORVET: Berat Altındiş (Bursaspor), Doğukan Delimehmet (Trabzonspor U-19), Mustafa Yılmaz (Sancaktepe Futbol Kulübü)

BODRUMSPOR (18)

KALE: Ali Türkan (Sarıyer), Bahri Can Tosun (Antalyaspor) DEFANS: Onur Akbay (Bandırmaspor), Ali Eren İyican, Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Bahadır Erol, Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon), Üzeyir Ergün (Vanspor FK), Murat Sarıgöl (Fatih Karagümrük) ORTA SAHA: Sergen Yatağan (Antalyaspor), Yekta Kurtuluş (Altay), Omar Imeri, Harun Kavaklıdere, Cenk Şen, Adem Metin Türk (Antalyaspor), Burhan Eşer (Hekimoğlu Trabzon), Oğuzhan Doğan (Kastamonuspor) FORVET: Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)

UŞAKSPOR (16)

KALE: Umut Kaya (İstanbulspor), Amir Güren (Menemenspor) DEFANS: Erol Alkan (Etar Veliko), Sertan Yiğenoğlu (Sportfreunde Lotte), Emre Can Coşkun (Bodrumspor), Canberk Dilaver (Adanaspor), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Berkay Samancı (Menemenspor) ORTA SAHA: Onurcan Güler (Akhisarspor), Murad Han Gönen (R Union Tubize Braine), Mehmet Boztepe (Sakarayspor), Emir Dede (Ç.Rize), Ömer Çiçek (Adanaspor), Enes Tubluk (FC Viktoria Köln) FORVET:Tayyib Kanarya (Manisa FK), Yasin Ozan (Giresunspor)

FETHİYESPOR (20)

KALE: Ahmet Altın (Samsunspor), Enes Fidayeo (Bayburt Özel İdare) DEFANS: Şahan Akyüz, Onur Takır (Altınordu), Özgür Çelik (Pendikspor), Erdinç Karakaş (Hannover 96), Berkant Yaylan (Adana Demir), Erdinç Karakaş (Esenler Erok), Mehmet Yıldızaç (Edirnespor), Onur Öztonga (Kocaelispor), Soner Birinci (Osmaniye FK), Görkem Kınay (Karşıyaka), Burak Başkay (Tuzlaspor U-19) ORTA SAHA: Berkin Taşkın (Altınordu), Talha Mayhoş (Kahramanmaraş), Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır (Isparta 32), Turgay An (Yalova) FORVET: İbrahim Koca (Kahramanmaraş), Serhan Yılmaz (Çarşambaspor)

BERGAMA BELEDİYE (19)

KALE: Deniz Çörtlen (Çorum FK), Mustafa Gürbüz (Ağrı 1970) DEFANS: Kuban Altunbudak, Murat Berkan Demir (Altay), Murat Karadeniz (Bursa U-19), Yusuf Orhan (Adıyaman 1954), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Osmaniye), Deniz Keskin (Çankaya), Fikret Topaloğlu (Ofspor), Gökhan Cingirt (Karacabey) ORTA SAHA: Murat Kayalı (Esenler Erok), Yusuf Can Abay (Buca 1928), Hamit Kurt (Karaman Belediye), İsmail Cem Kara (Trabzonspor U-19), Alpay Cin (68 Aksaray Belediye), Muhammet Özvardar (Silivrispor), Burak Özbakır (Elazığ Karakoçan) FORVET: Gökhan Aydaş (Altındağspor), Yunus Ünsal (Erbaaspor)

■ ÜMİT YÖNEY