Manisa FK’ya yeni yönetim

Başkan Mevlüt Aktan, 15 kişilik A takımını tanıtırken hedeflerinin büyük olduğunu açıkladı, “Hayal ettiğimiz noktaya geleceğiz” dedi

TFF 1. Lig'de ilk üç haftayı galibiyetle kapatarak, yenilmezlik serisini 39'a çıkaran Manisa Futbol Kulübü'nde yeni yönetimin tanıtımı yapıldı. Başkan Mevlüt Aktan'ın yönetimindeki listede başkan vekili Engin Anlı, Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Kadir Murat Çam, Özcan Nalbantlar, Kürşat Aydın, Ahmet Karadağ, Ali Zafer İksir, Tanju Balatlı, Erdem Özkan, Akın Sadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Ali Arslan, Murat Taşkıran yer aldı. Başkan Aktan, "Manisa FK belli bir yere geldi, iyi de gidiyor ve gitmeye de devam edecek. Biz her zaman söylüyoruz. Bu kulübün olmazsa olmazı devamlılık ve istikrar. Biz bunu gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu kulüp büyüyor ve sabırlı olacağız. Her türlü sonuçların olduğunun, dikenli yolların olduğunun da farkındayız. Yeni yönetimimizdeki herkes taşın altına elini koyarak, Manisa FK'yı hayal ettiğimiz noktaya en kısa sürede götüreceğiz" diye konuştu.