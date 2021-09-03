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Şehzadeler’in altın çocukları

İzmir’de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası’nda Şehzadeler Belediyesi’nin sporcuları birincilik kupasını kazanarak gururumuz oldu

Şehzadeler’in altın çocukları

3.9.2021

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İzmir'de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası'nda birincilik kupasını kazandı. Şampiyonada Manisa, İzmir, Afyon, Aydın gibi illerden 338 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. İki gün süren zorlu maçlar neticesinde Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, zirveye damga vurdu. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, şampiyon sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

BAŞKAN ÇELİK'TEN TEBRİK
Başkan Çelik yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları, Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak, bizleri gururlandırmış, sevindirmiştir. Sporcu kardeşlerimi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyon sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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