Süper Lig’de 4-16. hafta maç programı açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre maç fikstürü, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.

Derbi tarihleri de belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül Pazar

Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim Pazar

Beşiktaş-Galatatasaray - 25 Ekim Pazartesi

Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım Cumartesi

Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım Pazar

FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanmadı.

Müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilecek.