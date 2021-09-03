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Haberler Spor Süper Lig'de 4-16. hafta maç programı açıklandı

Süper Lig'de 4-16. hafta maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonu Süper Lig’de 4. haftadan 16. haftaya kadar olan maçların günlerini ve saatlerini açıkladı.

Süper Lig’de 4-16. hafta maç programı açıklandı

03.09.2021, 08:33

TFF'den yapılan açıklamaya göre maç fikstürü, UEFA Kupalarında mücadele eden takımlarımızın müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı.

Derbi tarihleri de belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray - 12 Eylül Pazar

Trabzonspor-Fenerbahçe - 17 Ekim Pazar

Beşiktaş-Galatatasaray - 25 Ekim Pazartesi

Beşiktaş-Trabzonspor - 6 Kasım Cumartesi

Galatasaray-Fenerbahçe - 21 Kasım Pazar

FIFA talimatları gereğince milli maç haftaları öncesinde Pazartesi günlerine maç planlanmadı.

Müsabaka programında mücbir sebepler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre değişiklik yapılabilecek.

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