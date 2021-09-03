Filenin Sultanları Sırbistan’a yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti ve final fırsatını kaçırdı.
YARI FİNALE KADAR NAMAĞLUP
Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada yarı finale kadar maç kaybetmeyen "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Milliler, sonrasında Ukrayna ve Polonya'yı mağlup etmeyi başarmıştı.
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