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Filenin Sultanları Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finali maçında Sırbistan ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 Sırbistan kazandı.

Filenin Sultanları Sırbistan’a yenildi

03.09.2021, 19:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021, 20:27

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Sırbistan, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kaybetti ve final fırsatını kaçırdı.

YARI FİNALE KADAR NAMAĞLUP

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada yarı finale kadar maç kaybetmeyen "Filenin Sultanları, sadece ilk maçta Romanya'ya set vermişti. Milliler, sonrasında Ukrayna ve Polonya'yı mağlup etmeyi başarmıştı.

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