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Altın kızlar

ABD’yi 9-2 yenen Golbol Milli Takımımız Rio 2016 Olimpiyatları’nın ardından ikinci kez paralimpik oyunlarında şampiyonluk sevinci yaşattı.

Altın kızlar

4.9.2021

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gelenek bozulmadı ve Golbol Kadın Milli Takımımız, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı. Ekibimiz Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı sporcularıyla telefonda konuşarak kendilerini tebrik etti. Olimpiyat şampiyonluğundan dolayı kırmızı-beyazlılar tebrik eden Başkan Erdoğan, "Şu anda bizlere bir ilki yaşattınız. Hele hele Amerika'nın karşısında bir ilki bizlere yaşatmanız sebebiyle de bizleri gururlandırdınız. Bundan sonra yine bu başarının artarak devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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