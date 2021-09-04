Artun Şenol Avrupa Şampiyonu

Estonya'da düzenlenen Techno 293-Techno 293 Plus Avrupa Şampiyonası'nda Urla Deniz Kulübü Milli Sporcularından Artun Şenol, rüzgar sörfünde büyük bir başarıya imza attı ve Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğunu getirdi. 14 ülkeden 42 sporcunun yarıştığı Techno 293 U15 Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu'nu elde eden Artun Şenol toplam sekiz yarışta üst üste birinci olarak bir rekora imza attı. Yarışı Urla Deniz Kulübü sporcularından Rüya Uğurlu U13 Kızlar Kategorisinde dördüncü, Buse Tunç ise U17 Kadınlar kategorisinde 14.sırada tamamladı. Artun Şenol, 22-30 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Garda şehrinde düzenlenecek Techno293 Dünya Şampiyonası için çalışmalarına devam ediyor.

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