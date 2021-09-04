  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Başakşehir’den ilginç tanıtım

Başakşehir’den ilginç tanıtım

İstanbul ekibi, kuraklığa dikkat çekmek için su altında forma reklamı yaptı, büyük ilgi gördü.

Başakşehir’den ilginç tanıtım

4.9.2021

GEÇTİĞİMİZ sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadele, yeşil alanları korumanın önemine dikkat çeken Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaları ile bu kez suya dikkat çekti. Başakşehir'in, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaların tanıtımı Ortaköy'de gerçekleşti. Alternatif formada 'su' etrafında önemli mesajlara yer verilirken, aynı zamanda su altında canlı yayınla yapılan ilk forma tanıtımı ile de dünyada bir ilke imza atıldı. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in dalışıyla görücüye çıkan formaların tanıtım etkinliğine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, davetliler ve basın mensupları katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir’den ilginç tanıtım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.