Başakşehir’den ilginç tanıtım

GEÇTİĞİMİZ sezon yeşil renkteki alternatif formaları ile küresel iklim değişikliğine karşı mücadele, yeşil alanları korumanın önemine dikkat çeken Medipol Başakşehir, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaları ile bu kez suya dikkat çekti. Başakşehir'in, 2021-2022 sezonunda giyeceği turkuaz renkli alternatif formaların tanıtımı Ortaköy'de gerçekleşti. Alternatif formada 'su' etrafında önemli mesajlara yer verilirken, aynı zamanda su altında canlı yayınla yapılan ilk forma tanıtımı ile de dünyada bir ilke imza atıldı. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in dalışıyla görücüye çıkan formaların tanıtım etkinliğine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, davetliler ve basın mensupları katıldı.