Manisa iyi yolda

TFF 1. LİG'E YENİ ÇIKAN MANİSA FK LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLADI. YÖNETİMİN HAMLELERİ BU SEZON İÇİN YETERLİ OLACAK MI?

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'e yeni çıkmasına rağmen çok rahat, kendinden emin. Üç hafta içerisinde 8 gol atıp üç galibiyetle 9 puanı cebe indirdi. Eğer orta saha ve hücum hattına iki futbolcu daha alırsa sezon sonuna daha emin adımlarla ilerlerleyecektir. Ben Başkan Mevlüt Aktan ve yönetimini takdirle karşılıyorum. Doğru hamlelerle, doğru işler yapıyorlar. Ama Manisa takımında bir eksik var. O da maçlarını kendi sahasında oynayamamalarının sıkıntısı. Manisa bir il takımı olmasına rağmen. Akhisar'a gidip maç oynaması, kabul edilemez. Yönetim bir an önce elini çabuk tutmalı. Ne şekilde olursa olsun, o stada gereken yapılıp, Manisa'nın maçlarını kendi sahasında oynaması sağlanmalı.



ALTINORDU GEÇEN SEZON ALTAY İLE PLAY-OFF FİNALİ OYNADI. ANCAK BU SEZON SIKINTILI BAŞLADI. GEÇEN YILKİ BAŞARIYI TEKRARLAYABİLİRLER Mİ?

Altınordu, TFF 1. Lig'in 'Altın çocuğu'. Teknik direktör Hüseyin Eroglu ile bütünleşen bir kolej okulu, bir sistem takımı. Geçmiş yıllarda sezon başında belki çok sıkıntılar yaşıyordu ama 5-6. haftadan sonra da rayına oturan bir Altınordu takımı lige damgasını vuruyordu. Ama bu sezon çok farklı bir Altınordu var. Ne takımı ile ne de futbolu ile umut veriyor. İlk üç maçta geçmiş yıllarda izlediğim beğendiğim Altınordu'dan çok uzak. Eğer Hüseyin Eroğlu acil bir çözüm bulmazsa Altınordu'nun bu sezon işi çok zor. Altınordu takımı bir futlolcu fabrikası gibi yetiştirip satıyor, tamam. Ama futbolda dün yoktur. Bugün ve yarın vardır. Onun için başkan Seyit Mehmet Özkan sattığı futbolcuların yerine onlara eş değer futbolcu transfer etmeli ki bu Altınordu ligde varlığını ispat etsin.



DENİZLİSPOR'DA TRANSFER TAHTASI AÇILMIŞKEN, YENİ YÖNETİM YENİDEN KONGRE KARARI ALDI. NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Bu Denizlispor'a son günlerde yapılan 'hatalar mı', 'yanlışlıklar mı' diyeyim, bilemiyorum. Birkaç yıl öncesine kadar Süper Lig'e çıkmış ve alkışlamıştık. Ancak Süper Lig'de yapılan yanlışlıklar ve hatalar Denizlispor'u tamamen ekonomik olarak bitirdi. Bu sezon bu takıma sahip çıkan başkan adayı da olmadı. Ta ki sezon öncesinin açılmasına birkaç gün kala Mehmet Uz başkanlığa aday oldu ve kazandı. Transfer sezonu açıldıktan sonra bugüne kadar 16 futbolcu aldı. Yani tahtayı açtı. Ama gel gör ki, şimdi de 17 Eylül'de tekrar kongre kararı aldı. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Geldin tahtayı açtın tebrikler. 16 futbolcu aldın tebrikler. Tam her şey düzelirken bu kongre kararı da neyin nesi.



BALIKESİRSPOR TRANSFER YASAĞI NEDENİYLE TAKVİYE YAPAMADI. BU KADROSUYLA SEZON SONUNDA GEMİYİ SAĞ SALİM LİMANA YANAŞTIRABİLİRLER Mİ?

Balıkesirspor geçen sezon büyük zorluk ve güçlüklerle kümede kalmayı başardı. Ancak bu sezon TFF 1. Lig'de transfer tahtası açılmayan bir tek takım var, o da Balıkesirspor. Balıkesirspor 1.5 milyonlu bir şehir. Futbol şehri olmasına rağmen nedense takımlarına sahip çıkmıyorlar. Teknik direktör Yusuf Şimşek ile konuştum. Aynı şu cümleyi kurdu; "Hayri abi eğer transfer tahtası açılmazsa benim burada durmam zor. Nedeni de biliyorsun. Geçen sezon zor kurtulduk. Üstelik bu sezon da 4 takım düşüyor. Eğer biz transfer yapamazsak o zaman da bu ligde tutunmamız imkansız." Ben de buradan Yusuf Şimşek'e hak veriyorum. Eğer başkan Özgür Yılmaz söz vermiş, "Tahtayı açacağım" demişse, açmalı.



AÇMAYACAKSA NİYE BAŞKAN OLDU?

MENEMENSPOR, SEZONA İYİ BAŞLAYIP, ARKASINI GETİREMEDİ. SİZE GÖRE SARI-LACİVERTLİLERİN HALEN TAKVİYEYE İHTİYAÇLARI VAR MI?

Menemen, Erzurum karşısında hem net bir galibiyet aldı, hem de farkı kaçırdı. Ancak son iki maçta defansif bölgesinin orta ikilisinde çok sıkıntılar gördüm. Çünkü Ümraniyespor maçında yediği 4 golün, 4'ü de altı pas içerisinde kafayla atıldı. Teknik direktör Cenk Laleci, muhakkak bunun bir önlemi için tranferse transfer, eğer sistemde bir değişiklikse onu yapması lazım. Menemen gol atabilir. Ama çok da gol yer. Menemen'in acil 2 defans oyuncusu bir de orta sahada top dağıtacak, oyunu yönlendirecek, top tutacak bir ustaya muhakkak ihtiyacı var. Yoksa Menemen takımı çok büyük sıkıntı yaşayabilir.

BURAK HAKERLER