Bandırma’da Pote ile yollar ayrıldı

TFF Birinci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forvet oyuncusu Mickael Pote ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Mickael Pote ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Pote'ye bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bandırma'nın geçen sezon başında Erzurumspor'dan transfer ettiği 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geride kalan sezonda 30 maçta 8 gol attı. Pote bu sezon ise forma şansı bulamadı.

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