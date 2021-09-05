Berat Onur Pınar Akhisar’a veda etti

AKHİSARSPOR altyapısında yetişen ve geçen sene profesyonel sözleşme imzalanarak A takıma yükselen 2002 doğumlu Berat Onur Pınar, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabakaya çıkan 19 yaşındaki genç oyuncu 490 dakika şans buldu. Kamp dönemini Akhisarspor'la geçiren Berat Onur Pınar, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yöneticiler, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kırmızı-beyazlı kulübün yolunu tuttu.

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