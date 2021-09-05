Filenin Efeleri üçte üç peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Rusya ve İspanya'yı 3-1'lik sonuçlarla yenip 2'de 2 yapan Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki üçüncü maçında bugün saat 14.00'te Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, yarın saat 20.00'de Hollanda, 8 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Finlandiya ile karşılaşacak. Finlandiya'nın yanı sıra Çekya, Estonya ve Polonya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada 24 takım 4 grupta mücadele ediyor. Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek.

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