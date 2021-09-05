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Haberler Spor Filenin Sultanları, Avrupa Üçüncüsü oldu

Filenin Sultanları, Avrupa Üçüncüsü oldu

ULUSLARARASI 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bugün koşulacak. 2 bin kişinin katılacağı maraton Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı- Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00’de verilecek. Maratonda mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak, her sporcu arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve Türk kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak. 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında da yendiği Hollanda’yı yine mağlup ederek turnuvayı 3. olarak bitirdi

Filenin Sultanları, Avrupa Üçüncüsü oldu

5.9.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu.

Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

BASKAN ERDOGAN TEBRİK ETTİ
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa üçüncüsbü olan Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞAMPİYON İTALYA
2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

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