Filenin Sultanları, Avrupa Üçüncüsü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu.

Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

BASKAN ERDOGAN TEBRİK ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa üçüncüsbü olan Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

ŞAMPİYON İTALYA

2021 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, güçlü rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.