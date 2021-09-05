İzmir’de maraton günü

ULUSLARARASI 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, bugün koşulacak. 2 bin kişinin katılacağı maraton Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı- Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulacak. Yarışın startı saat 07.00'de verilecek. Maratonda mesafe ve hijyen kuralları uygulanacak. Etkinlik alanına girişler, tek noktadan ve ateş ölçümüyle yapılacak, her sporcu arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe bırakılacak. Start dörder kişilik gruplar halinde verilirken, her grup arasında en az iki metre aralık olacak. Koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve Türk kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

DİĞER