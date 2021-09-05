Manisa FK rüzgarı esti

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle sezona 3'te 3 yaparak fırtına gibi giren Manisa Futbol Kulübü, istatistiklerde de rakiplerini solladı. Siyah-beyazlılar, 464 başarılı pasla ilk sırada yer alıyor. Yüzde 85 pas başarı yüzdesiyle de zirvede yer alan Manisa FK, yüzde 61 topa sahip olma oranıyla da Samsunspor'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

3 maçta attığı 8 golle Ümraniyespor'un (9) ardından Eyüpspor'la (8) en çok gol atan takımlar içerisinde ikinci sırada bulunan Manisa FK, 6.33 isabetli şut sayısıyla da Ümraniyespor'un (7.00) ardından ikinci durumda.

ORGİLL ZİRVEDE

MANİSA FK'da, Dever Orgill de attığı 3 golle krallıkta zirvede bulunuyor. İstanbulspor karşısında hat-trick yapan Orgill Denizlispor ve Gençlerbirliği karşısında suskun kaldı. Samsun'dan Yasin Öztekin ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor.

GÖZTEPE'YLE KARŞILAŞIYOR

Manisa FK, bugün Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Öte yandan Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun onarım çalışmalarının başladığını belirten başkan Mevlüt Aktan, "İkinci yarının belirli bir bölümünün burada oynama olasılığımız var. Taraftarımız için Akhisar'a otobüs kaldırmaya devam edeceğiz" dedi.

■ ÜMİT YÖNEY