Paralimpik’te 15 madalya kazandık

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları bugünkü kapanış töreni ile sona erecek. Türkiye önceki gün Golbol Kadın Milli Takımımızın aldığı altın madalya ile organizasyonu toplamda 15 altın madalya ile tamamladı. Tokyo'da Golbol takımımız dışında masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu, atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar, tekvandoda Meryem Çavdar gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk, okçulukta Bahattin Hekimoğlu, tekvandoda Mahmut Bozteke bronz madalya elde etti. Tarihinin en fazla madalya kazandığı paralimpik oyunlarını Japonya'da geçiren Türkiye'nin Tokyo'daki madalya sayısı 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere 15'e çıktı.

DİĞER