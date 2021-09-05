TFF Ikinci 2. Lig’de Egeliler terleyecek

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu bugün oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, Amed Sportif'e konuk olacak. Üç sene sonra 2. Lig'e dönen Nazilli Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'un rakibi olacak. Tarihinde ilk kez 2. Lig'de yer alacak Somaspor, Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK'yı ağırlayacak. Turgutluspor, Sivas Belediyespor deplasmanında 3 puan arayacak. Bodrumspor, sahasında Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Süper Lig'den 2 yıl içinde 2. Lig'e düşen Akhisarspor, son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele ettiği bu ligde 11 yıl sonra ilk maçına çıkacak. Yeşil-siyahlı ekip, 2. Lig Beyaz Grup'taki sezonun ilk haftasında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak.

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