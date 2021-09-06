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Aytaç bombası

G.Saray’da ayrılık aşamasına gelen İzmirli ön liberonun adı siyah-beyazlılarla anılıyor. Mustafa Denizli de transferde istekli.

Aytaç bombası

6.9.2021

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'da sürpriz bir transfer gündeme geldi. Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği ön libero Aytaç Kara'nın ismi Altay ile anılmaya başladı. G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas göreve gelmeden önce transfer edilen ve olumsuz performansı sonrası UEFA listesine adı yazılmayan Aytaç, takımdan ayrılma aşamasına geldi. Altay'ın altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı futbolcuyla temasta olduğu ve transferi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

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Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de 28 yaşındaki futbolcunun transferine oldukça olumlu yaklaştığı öğrenildi. Aytaç'ın da Altay'da ve İzmir'de forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Yönetimin, bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile bugün resmi olarak görüşme yapması bekleniyor. Denizli'nin de Fatih Terim'i arayarak kadrosunda düşünmediği Aytaç konusunda yardımcı olmasını talep ettiği öğrenildi.

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