Aytaç bombası

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'da sürpriz bir transfer gündeme geldi. Yaz transfer döneminin ilk günlerinde Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği ön libero Aytaç Kara'nın ismi Altay ile anılmaya başladı. G.Saray'ın yeni başkanı Burak Elmas göreve gelmeden önce transfer edilen ve olumsuz performansı sonrası UEFA listesine adı yazılmayan Aytaç, takımdan ayrılma aşamasına geldi. Altay'ın altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı futbolcuyla temasta olduğu ve transferi bitirmeye çalıştığı iddia edildi.

CİM-BOM'DAN KOLAYLIK İSTENECEK

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de 28 yaşındaki futbolcunun transferine oldukça olumlu yaklaştığı öğrenildi. Aytaç'ın da Altay'da ve İzmir'de forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Yönetimin, bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile bugün resmi olarak görüşme yapması bekleniyor. Denizli'nin de Fatih Terim'i arayarak kadrosunda düşünmediği Aytaç konusunda yardımcı olmasını talep ettiği öğrenildi.