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Dev maçta tarihi olay

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında pandemi krizi yaşanırken, karşılaşma askıya alındı.

Dev maçta tarihi olay

6.9.2021

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya- Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi. ANVISA görevlileri, İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu. Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu. 10. dakikada ise Arjantin Milli Takımı ve hakemler soyunma odasına gitti. Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu. Daha sonrasında ise Güney Amerika Futbol Federasyonu maçın askıya alındığını, hakem ve gözlemci raporlarının FIFA Disiplin Komitesi'ne ileteceğini açıkladı.

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