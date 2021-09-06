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Haberler Spor Efeler’den 3’te 3

Efeler’den 3’te 3

A Milli Erkek Voleybol Takımımız rakibi karşısında ilk sette zorlanmasına rağmen 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü sette iyi bir oyun sergileyen milllier büyük sevinç yaşadı.

Efeler’den 3’te 3

6.9.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, Adis Lagumdzija'nın iyi bir performans gösterdiği maçta etkili servisler de kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.

BUGÜNKÜ RAKİP HOLLANDA
Üstün oyununu sürdüren milliler, yine Adis Lagumdzija, Vahit Emre Savaş ve Baturalp Burak Güngör'ün etkili oyunuyla üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Milliler maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

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