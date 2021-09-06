En önemli sınav

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık engelini ikinci yarıda bulduğu üç golle geçen A Milli Takımımız Hollanda ile yarın oynayacağı maç öncesi moral bulurken ay-yıldızlılar bu kritik randevuda zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Ekibimiz ilk maçta olduğu gibi deplasmanda da mağlup etmeyi başarırsa aradaki puan farkı 4'e yükselecek ve Norveç maçının sonucuna bakılmaksızın liderliğini sürdürecek. 11 puanlı Milliler 10 puanlı Hollanda ile berabere kalır veya yenilirse diğer 10 puanlı Norveç'in Cebelitarık'ı mağlup etmesi durumunda koltuk Norveç'in olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, Cebelitarık maçının 2. yarısında oynattığı kadroya yakın bir 11'i sahaya sürmeyi planlarken kalede yine Uğurcan'ın olması bekleniyor.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Güneş, "Norveç öne geçerse bize gelecek. Kazanırsak kaybettiğimiz puanları telafi etmiş olacağız" dedi. A Milli Futbol Takımı, İspanya'nın Malaga şehrinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti. Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı.



HOLLANDA MAÇINA İTALYAN HAKEM

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın yarın Hollanda ile oynayacağı kiritik önemdeki müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da saat 21.45'te başlayacak zorlu mücadelede Orsato'nun yardımcılıklarını ise Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Kritik karşılaşmanın dördüncü hakemi Daniele Doveri olacak. Maçta aynı ülkeden Maurizio Mariani VAR, Alberto Tegoni AVAR olarak görev alacaklar.