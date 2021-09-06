İzmir’de pedallar eğitim için döndü

Turkcell'in bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. Etkinlikte yerli ve yabancı 1500 bisikletsever pedal çevirdi. İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen yarışın engelliler kategorisine de rekor sayıda katılım oldu. Turkcell GranFondo İzmir'de ilk kez görme engelli bisikletçiler, önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle heyecana ortak oldu. Gelirler ise KAHEV ve TÜBİSAD iş birlikleriyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için bursa dönüştü. 57 ve 105 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Konak Meydanı'ndan start alıp, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçti. Katılımcılar, Urla dönüşünün ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluştu.