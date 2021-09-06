Maratonda zafer Kenya ve Etiyopya’nın

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu dün rekor katılımla gerçekleşti. Yarışta sporcular İzmir'in kurtuluş coşkusuna ortak olmak için koştu. Maratonda genel klasmanda zafer Kenya ve Etiyopyalı atletlerin oldu. Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı arasındaki parkurda koşulan yarışta kadınlarda Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 1.14.21, erkeklerde ise Etiyopyalı Getaye Gelaw 1.02.42 dereceleriyle genel klasmanda birincilikleri elde etti. Türkiye'den Hasibe Demir 1.21.48 ve Meryem Kılınç Gündoğdu 1.23.33 ile kadınlarda diğer dereceleri paylaşırken, erkeklerde Hüseyin Can 1.05.06 ile ikinci, Ömer Alkanoğlu 1.05.26 ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. 7'den 70'e katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Koşuya dünya şampiyonu cimnastikçimiz İbrahim Çolak'ın annesi Sultan Çolak da katıldı.