Menemenspor tamamen değişti

TFF Birinci Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemenspor, takıma kazandırdığı isimlerle tamamen değişti. Teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde, kadroya 21 oyuncu katılırken, sarı-lacivertli ekipte takıma yeni katılanlardan sekiz oyuncu ilk üç karşılaşmaya da on birde başladı. Teknik direktör Cenk Laleci, ilk 270 dakikada yenilerden kaleci Batuhan Şen, sağ bek Sinan Akgöl, stoper Mazlum Demir, sol bek Mete Çelik, sol kanat Toni Gomes, on numara Emre Özer ve santrfor Ahmet Sagat'ı banko görevlendirdi. Laleci'nin raporu sonrası yönetim stoper transferiyle takviye çalışmalarını sonlandıracak.