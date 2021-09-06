Son hedef David Luiz

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen Beşiktaş, transferde yeni bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Kara Kartal, İngiliz ekibi Arsenal ile yollarını ayıran 34 yaşındaki defans oyuncusu David Luiz'e de teklifte bulundu. Vida'nın yanına bir oyuncu daha almak isteyen ve Diego Godin ile Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan yönetim, iki isimden de istediği sonucu alamayınca gündemine David Luiz'i aldı. Tribalfootball.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Luiz ile görüşmelere başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ KESENİN AĞZINI AÇTI

HABERDE Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da David Luiz ile ilgilendiği açıklanırken, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için kesenin ağzını açtığı ifade edildi. Daha önce de Adana Demirspor Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüştü.