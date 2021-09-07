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Haberler Spor Alanyaspor’dan müthiş hamle

Alanyaspor’dan müthiş hamle

Alanyaspor’dan müthiş hamle

7.9.2021

Süper Lig ekibi Alanyaspor'a dün transferde hareketli saatler yaşandı. Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Güney ekibi, teknik direktör Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirdi. Son olarak Konyaspor'da görev yapan genç teknik adam ile ilgili kulüp dün resmi açıklamayı yaptı. Alanya ekibi, eski oyuncusu Emre Akbaba'yı da dün Galatasaray'dan bir yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu dün 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, "Daha fazla oynamak süre almak için Alanyaspor'u tercih ettim. Hedefim iyi oynayıp tekrar geri dönmek" şeklinde konuştu.
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