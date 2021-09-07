Bodrum zinciri kırdı

2. Lig’de son 3 sezona puansız giren yeşil-beyazlı ekip, flaş transferlerle başladığı 2021-2022’ye Afjet Afyonspor’u yenerek 3 puanı kaptı, rakiplerine gözdağı verdi

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devresini yenik kapattığı maçta Afjet Afyonspor'u müthiş bir dönüşle 2-1 mağlup eden Bodrumspor, sezona son 3 senenin aksine 3 puanla başlamayı başardı. Geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0, 2019-2020'da ilk hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-2 ve 2018-2019'da ilk maçında sahasında Eyüpspor'a 3-2 yenilip lige puansız giriş yapan yeşilbeyazlılar, 3 sezon sonra 3 puanla lige giriş yapmayı başardı, rakiplerine gözdağı verdi. Flaş transferlere imza atan ve maç sonrasında galibiyetin coşkusunu yaşayan Bodrumspor, 2. Lig'de 2017-2018 sezonuna evinde Sarıyer'i 1-0 mağlup ederek başlamıştı.



TAHSİN TAM TAKIMA GÜVENİYOR

Yeni sezona yaptığı flaş transferlerle iddialı giren Bodrumspor'un teknik patronu Tahsin Tam, ilk hedeflerinin ilk 5 takım arasında yer almak olduğunu söyledi. İyi bir takım kurduklarını, çok iyi bir hazırlık kampı dönemi geçirdiklerini belirten teknik direktör Tam, "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Kötü başladığımız, geriye düştüğümüz maçı çevirip moral depoladık. İnşallah devamını getirip, 1. Lig hedefine ulaşırız. Takımıma güveniyorum" dedi.



■ ÜMİT YÖNEY