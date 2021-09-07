Buldan’da Sıla’ya başkandan doping

Horozkentspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Buldanlı Sıla Eldireklioğlu, U-17 Futbol Milli Takımı'na seçilerek ilçeyi gururlandırdı. Sıla Eldireklioğlu ile babası Veli Eldireklioğlu, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik'i ziyaret etti. Milli futbolcuya başarılar dileyen Şevik, U-17 Milli takım formasıyla Buldan'ı temsil edecek olan Sıla'ya, krampon ve antrenman kıyafetleri hediye etti. Belediye olarak her zaman sporcunun yanında olduklarını söyleyen başkan Şevik, "Sporcularımız, kazandıkları başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Buldan'ı temsil edecek olan Sıla inanıyorum ki başarılarıyla hem kendi adını hem de ilçemizin adını uluslararası platformlarda başarıyla duyuracaktır" dedi. Sıla ise, hedefinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.



■ SEBAHATTİN ALP

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