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Haberler Spor Denizli Basket Ege Cup telaşında

Denizli Basket Ege Cup telaşında

Denizli Basket Ege Cup telaşında

7.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket , 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Ege Cup'ta Petkimspor ve Pınar Karşıyaka ile turnuvada boy gösterecek. Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli, Gloria Cup'ta BC Budivelnik Kiev'i 80-79 mağlup etti, Bahçeşehir Koleji'ne 74-62, Frutti Extra Bursaspor'a 77-70 yenildi. Kulüp başkanı Veli Deveciler, lig öncesi yapılan maçların ölçü olmadığını ve lige kadar hazır olacaklarını söyledi. Ege Cup'ta, 9 Eylül'de Petkim-Denizli Basket, 10 Eylül'de Pınar Karşıyaka-Denizli Basket, 11 Eylül'de Petkim-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.

■ SEBAHATTİN ALP
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