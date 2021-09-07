Denizli Basket Ege Cup telaşında

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket , 9-11 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Ege Cup'ta Petkimspor ve Pınar Karşıyaka ile turnuvada boy gösterecek. Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli, Gloria Cup'ta BC Budivelnik Kiev'i 80-79 mağlup etti, Bahçeşehir Koleji'ne 74-62, Frutti Extra Bursaspor'a 77-70 yenildi. Kulüp başkanı Veli Deveciler, lig öncesi yapılan maçların ölçü olmadığını ve lige kadar hazır olacaklarını söyledi. Ege Cup'ta, 9 Eylül'de Petkim-Denizli Basket, 10 Eylül'de Pınar Karşıyaka-Denizli Basket, 11 Eylül'de Petkim-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak.



■ SEBAHATTİN ALP

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