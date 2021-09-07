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Denizli’nin eli yandı

Manisa FK’dan Kemal Rüzgar’a kanca atan Denizlispor, maliyeti nedeniyle geri adım attı, futbolcu Bursaspor’la anlaştı

Denizli’nin eli yandı

7.9.2021

Denizlispor, Manisa FK'dan kadrosuna katmak istediği Kemal Rüzgar transferinde maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Horoz, mali disiplini bozmamak için yüksek fiyatlı isimleri listeden eliyor. Transfer tahtasını 13 milyon 250 bin lira ödeyerek açtıktan sonra, 16 transfer gerçekleştiren Denizlispor'da eski futbolcu Tolgahan Acar'ın 900 bin lira alacağına karşılık kulübün hesaplarına koydurduğu haciz, forvet hattını güçlendirmek isteyen yönetimin elini kolunu bağladı. Transfer için ayrılan bankadaki paraya bloke geldi. Maddi yönden elini güçlendiremeyen Horozlar, Manisa FK'dan istediği forvet Kemal Rüzgar'ı, Bursaspor'a kaptırdı. Bursaspor'un, Kemal için Manisa FK'ya 900 bin lira bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP
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