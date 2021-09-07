Fethiye’de yenilgi büyük şok yaşattı

3. Lig 3. Grup'ta sezona flaş transferler ve şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fethiyespor'un ilk maçında Kırıkkale Büyük Anadolu karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet moralleri bozdu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Beklemediğimiz bir oyun ve mücadeleydi. Eksiklerimizi görüp Erok maçına hazırlanacağız" dedi. Kırıkkale dönüşü futbolcularla bir toplantı yapan ve yenilgiyle başladıkları için üzgün olduklarını söyleyen Dinçel, "Hazırlık döneminde oldukça iyiydik. Şimdi eksikleri görüp, kafamızı kaldırıp Erok maçına hazırlanacağız. Takımdan beklediğim mücadele ve oyun bu değil. Erok karşısında alacağımız 3 puanla kayıpları telafi edeceğiz" dedi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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