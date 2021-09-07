Güney Eziler’e Fair-Play ödülü

Denizli'nin Güney ilçesinin temsilcisi Güney Eziler Hokey Takımı, 2020-2021 sezonunda salon ve açık alanda oynadığı tüm liglerde bir üst lige çıkma başarısı gösterirken, müsabakalarda sporcuları hiç kart görmediği için yılın Fair-Play takımı ödülüne layık görüldü. Kadınlar salon ve açık alanda 1. Lig'e, U-16 kızlar açıkalanda 1. Lig'e yükselen, U-15 kızlarda Demokrasi ve Milli Birlik Türkiye Şampiyonası'nda ilk 4'e giren Güney Eziler Spor Kulübü'nün kızları büyük bir başarıya imza atarken, centilmence mücadelesi ile de fark yarattı. Son 3 yılda hiç bir sporcusu kart görmeyen yeşil-siyahlılar, Hokey Federasyonu'ndan ilk kez ödül alan takım oldu. Kulüp kurucu ve beden ağitimi öğretmeni Suat Arı, "2018'de kurulan bir takım olmamıza rağmen, kısa sürede önemli başarılara imza attık. Centilmenlik ödülü alan ilk kulüp olmamızın da haklı gururunu yaşamaktayız" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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