James Rodriguez Başakşehir’e doğru

SPOR Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Everton'dan ayrılması beklenen James Rodriguez için İngiliz ekibine resmi teklif yaptı. Bir dönem Real Madrid ve Bayern Münih formaları da giyen yıldız 10 numara için turuncu-lacivertlilerin Everton'a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Vole'nin haberine göre; Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve 3 maçta puanla tanışamayan Medipol Başakşehir, Kolombiyalı yıldız için Everton'a resmi teklifte bulundu. Transferle ilgili başka bir bilgi verilmezken bu sezon henüz süre almayan 30 yaşındaki yıldızın İngiliz temsilcisi Everton'da kalması beklenmiyor.

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