Kızılcabölük’ün tek tesellisi puan

3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında sahasında Bayrampaşa karşısında galibiyeti koruyamayıp 1 puanla teselli bulan Kızılcabölükspor, son 3 sezondur olduğu gibi lige galibiyetle başlayamadı. 3. Lig'de 9. sezonuna giren Mekik, geçen sezona evinde Çankaya FK'ya 1-0 yenilerek başladı, 2019-2020 sezonunda ilk haftada deplasmanda Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu, 2018-2019 sezonunda gurbette Bergama Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. En son 2017-2018 sezonunda Cizrespor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti kaçırdı moraller bozuldu. Son anda kaçan 3 puana yanan teknik direktör Hasan Şermet, "Defansta oluşan karambolden basit bir gol yedik. Yapılan hatalardan ders çıkaracağız. Zamana ihtiyacımız var" dedi. Mekik, gözünü Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK maçına çevirdi.

■ SEBAHATTİN ALP