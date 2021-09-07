  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kızılcabölük’ün tek tesellisi puan

Kızılcabölük’ün tek tesellisi puan

Kızılcabölük’ün tek tesellisi puan

7.9.2021

3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında sahasında Bayrampaşa karşısında galibiyeti koruyamayıp 1 puanla teselli bulan Kızılcabölükspor, son 3 sezondur olduğu gibi lige galibiyetle başlayamadı. 3. Lig'de 9. sezonuna giren Mekik, geçen sezona evinde Çankaya FK'ya 1-0 yenilerek başladı, 2019-2020 sezonunda ilk haftada deplasmanda Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu, 2018-2019 sezonunda gurbette Bergama Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. En son 2017-2018 sezonunda Cizrespor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti kaçırdı moraller bozuldu. Son anda kaçan 3 puana yanan teknik direktör Hasan Şermet, "Defansta oluşan karambolden basit bir gol yedik. Yapılan hatalardan ders çıkaracağız. Zamana ihtiyacımız var" dedi. Mekik, gözünü Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK maçına çevirdi.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kızılcabölük’ün tek tesellisi puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.