Manisa FK atakta

Siyah-beyazlı kulüp, Fransa 2. Lig ekibi Paris FC’den 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marvin Gakpa ve Fransa Lig 1 takımı Nimes’ten 29 yaşındaki defans oyuncusu Loick Landre’yi renklerine bağlıyor

TFF. 1. Lig'de sezıona 3'te 3 yaparak fırtına gibi giren ve gözünü Süper Lig'e diken Manisa FK iki takviye daha yapıyor. Siyahbeyazlılar, aradığı stoper ve orta sahayı Fransa'da buldu. İlk olarak orta saha transferi için düğmeye basan Manisa FK yönetimi, Fransa 2. Lig takımı Paris FC forması giyen merkez orta saha Marvin Gakpa ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı. 28 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu, Valenciennes B, Lorient B, Ajaccio, Lorient, Quevilly Rouen, Metz, Paris takımlarında oynadı. Gakpa, kariyerinde 163 maça çıkarken 22 gol atmayı başardı, 14 de asist yaptı.



İMZALAR BUGÜN ATILIYOR

Manisa FK aradığı stoperi de Fransa'da buldu. Manisa ekibi, Fransa Ligue 1 takımı Nimes forması giyen Loick Landre ile anlaşma sağladı. Manisa'da olan Landre ile bugün resmi sözleşme imzalanacağı açıklandı. 29 yaşındaki Fransız savunmacı, Manisa'dan yıllık 350 bin Euro civarında ücret kazanacak. PSG'nin U-17, U-19 ve B takımlarında oynayan Landre, Clermont, BSG, Ajaccio, Lens, Genoa, Pisa, Nimes formalarını giydi.



ÜMİT YÖNEY