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Haberler Spor Nazilli Belediye bayram yapıyor

Nazilli Belediye bayram yapıyor

Nazilli Belediye bayram yapıyor

7.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklareli'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip sezona zaferle başlayan Nazilli Belediyespor'da çifte bayram yaşanıyor. Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde Kırklareli galibiyetiyle taraftarına çifte bayram yaşatan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, 3 puanı şehre armağan etti. 'Oyun anlamında istenilen düzeyde olmasak da iyi bir başlangıç yaptık' diyen Kar, "1-0'dan geri dönmek önemli. 3-1'den sonra 4 ve 5'e gidebilirdik. Çok pozisyon bulduk, atamadık. Sonuçta iyi bir başlangıç yaptık. Her hafta zor geçecek. Gelecek hafta rakibimiz Pazarspor. Ama geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. O maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. O geçiş dönemlerinde sahadan muhakkak puan veya puanlarla ayrılmak zorundayız" şeklinde konuştu.

■ İHSAN KARATAŞ
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