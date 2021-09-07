Nazilli Belediye bayram yapıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklareli'yi deplasmanda 3-1 mağlup edip sezona zaferle başlayan Nazilli Belediyespor'da çifte bayram yaşanıyor. Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümünde Kırklareli galibiyetiyle taraftarına çifte bayram yaşatan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, 3 puanı şehre armağan etti. 'Oyun anlamında istenilen düzeyde olmasak da iyi bir başlangıç yaptık' diyen Kar, "1-0'dan geri dönmek önemli. 3-1'den sonra 4 ve 5'e gidebilirdik. Çok pozisyon bulduk, atamadık. Sonuçta iyi bir başlangıç yaptık. Her hafta zor geçecek. Gelecek hafta rakibimiz Pazarspor. Ama geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. O maçı da kayıpsız geçmek istiyoruz. O geçiş dönemlerinde sahadan muhakkak puan veya puanlarla ayrılmak zorundayız" şeklinde konuştu.



■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER