2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona Niğde Anadolu FK'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Somaspor'un bileği evinde bükülmüyor. Geçen sezon 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Siyah İnciler, iç sahadaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkarttı. İç sahada oynadığı 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar, sahasındaki başarılı grafiğini sürdürdü. 'Ligin ilk maçları hep zor geçer' diyen teknik patron Burhanettin Basatemur, "Çok pozisyon bulduk. Gerek final paslarımız gerekse de son vuruşlarımız istediğimiz gibi olmayınca ilk yarıda maalesef gol bulamadık. İkinci yarıya da baskılı başladık ve golü bulduk. Sonrasında 10 kişi kalmamız maçın yeniden sıkıntılı geçmesine sebep oldu. Takım çok iyi bir duruş gösterdi. Hak ettiğimiz bir galibiyetti, mutluyuz" dedi.



■ SERVET SARUN

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