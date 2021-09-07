2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında Sivas Belediyespor karşısında öne geçmesine rağmen puanla dönemeyen Turgutluspor'da moraller bozuldu. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen, genç ve dinamik bir ekip kuran Kasaba, sezona puansız başlamanın üzüntüsünü yaşıyor. Geçen sezona evinde Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek başlayan kırmızı- siyahlılar, büyük umutlarla girdiği yeni sezonun ilk haftasında umduğunu bulamadı. Öne geçtikleri bir maçtan puansız ayrılmanın şokunu yaşadıklarını belirten teknik direktör Kazım Akgün, iç sahadaki Bayburt Özel İdarespor maçını kazanarak yaraları saracaklarını söyledi. Akgün, "Zorlu bir maç oynadık. İstediğimizi alamadık. Bu hafta Bayburt ile oynayacağız. İyi bir sonuç için sahada olacağız. Daha iyi bir Turgutluspor izlettirmek için çok çalışacağız" dedi.

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