Uşakspor lige bu kez puanla başlayamadı

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Amed Sportif'e 3-1 mağlup olan Uşakspor, lige bu kez puanla başlayamadı. Kadrosunu baştan aşağı yenileyen kırmızı-siyahlılar, umduğunu bulamadı. 2017-2018 sezonunda 3. Lig'de ilk haftada evinde Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 yenen, 2018- 2019'da 2. Lig'de ilk maçında Hacettepe'yle deplasmanda 0-0 berabere kalan, 2019-2020 sezonunda ilk haftada sahasında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup eden, 2020-2021 sezonunda ilk maçında deplasmanda Ergene Velimeşe'yi 3-1 yenen Aşigolar, son 4 sezondaki performansını bu sezona yansıtamadı. Teknik patron Serkan Afacan, "Hatalarımızdan dersler çıkartacağız" dedi.



■ SERVET SARUN