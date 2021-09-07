Zaferle dönün

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda bugün takipçisi Hollanda’ya konuk olacak. Mücadele 21.45’te başlayacak

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında bugün deplasmanda Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.



OZAN TAKIMA KATILDI

Son maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, grupta 11 puanla lider durumda bulunuyor. Hollanda ise 10 puanla hemen ay-yıldızlı ekibin peşinde yer alıyor. Gruptaki ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 mağlup eden ekibimiz bu Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak. Ay-yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 321'i resmi, 276'sı özel 597 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi yaşadı.



SENOL GÜNES İLE 82. MAÇIMIZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile bugün oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 82. karşılaşmasına çıkacak. Milliler Güneş yönetiminde 58'i resmi, 23'ü özel toplam 81 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 126 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.