Aydınlı atlete ödül deve turu ve çeyrek altın

Aydın'da İncirliova Belediyespor'un sporcusu 27 yaşındaki Aysun Akay, 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metrede ise üçüncü olmayı başarmıştı. Başarılı sporcunun madalya ödülü ise ilçede deveyle tur atmak ve çeyrek altın oldu. Bu sezon İncirliova Belediyespor forması altında yarışmalara katılan işitme ve duyma engelli Akay, Polanya'da bir dünya 2.'liği, bir de dünya 3.'ğü elde etti. Hem kulübün hem de Türkiye'nin adını duyuran sporcunun başarısına İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'da duyarsız kalmadı. Akay, süslenen bir deveye bindirilerek ilçede tur attı.

İNCİRLİOVA'NIN ADINI DUYURDU

Deve üstünde ilçeyi gezen sporcu, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Başarılı sporcuyu Belediye Başkanı Aytekin Kaya çeyrek altın takarak kutladı. Aysun Akay, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı atletizm sporunda şu ana kadar 14 madalya kazandı. Deve çiftliği işletmecisi de olan İncirliova Belediye Başkanı Kaya, "Sporcumuz İncirliova'nın ismini dünyaya duyurdu. Biz de deveyle tur attırdık. Deveci başkanız limuzinle gezdirecek halimiz yok. Aysun Akay'ı deveyle belediyeye kadar getirerek devenin İncirliova'da var olduğunun tanıtımına devam ediyoruz" dedi. İlk kez deveye binerek büyük heyecan yaşayan Aysun Akay ise büyük sevinç yaşadığını sözlerine ekledi.