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Bergama iyi başladı

Bergama iyi başladı

8.9.2021

3. Lig 1. Grup'ta sezona Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yenerek başlayan Bergama Belediyespor, geleneğini sürdürdü. 3. Lig'de mücadele ettiği son 8 sezonda lige 3 kez galibiyetle başlayan, 4 kez beraberlikle giren ve 1 kez puansız giriş yapan kırmızı-lacivertliler, 9. kez yer aldığı 3. Lig'de 4. kez lige galibiyetle başlangıç yaptı. Bergama, sezonun ilk maçlarında 2013-2014'te sahasında Trabzon Akçaabat FK'yı 2-0, 2017-2018'de deplasmanda Orhangazi Belediyespor'u 4-2, 2020- 2021'de 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 yendi, 2014-2015'te Orhangazispor'la 1-1, 2015-2016'da Dardanelspor'la 0-0, 2016-2017'de Payasspor'la 0-0, 2017-2018'de Kızılcabölükspor'la 0-0, 2012- 2013'te İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu.

■ SERVET SARUN

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