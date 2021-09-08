Efeler 09 SK’dan transferde taarruz

BAL'DA Aydın'ı temsil edecek Efeler 09 SK defans ve forvete iki takviye yaptı. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Mustafakemalpaşaspor'da forma giyen 28 yaşındaki sol bek Mehmet Sayan ve geçen sezonun ilk yarısında 3. Lig'de Arnavutköyspor, ikinci yarısında ise Artvin Hopaspor takımlarında oynayan golcü Gökhan Demir'i renklerine kattı. Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Mehmet, Bursa Nilüferspor'da profesyonelliğe adım attı, Beylerbeyi, Gölcükspor, Karaköprü Belediye, Cizrespor, Ceyhanspor'da oynadı. Denizli BŞB, Batman Petrol, Kızılcabölük, Çankırı Belediye, Adıyaman 1954, Sandıklı, Artvin Hopa, Çal Belediye, Sarayköy 1926, Sökespor, Isparta 32, Kahta 02'de de oynayan 28 yaşındaki Gökhan, 3. Lig'de 71, 2. Lig'de 6 kez forma giyerken, kariyerinde 77 gol attı.

■ İHSAN KARATAŞ