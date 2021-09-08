Fethiye atakta

3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle giren ancak Kırıkkale Büyük Anadolu'ya yenilerek sezona kötü başlayan Fethiyespor, defansa takviye yaptı. Lacivertbeyazlılar, TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'dan genç stoper Kadir Kurt'u sezon sonuna kadar kiraladı. Geçen sezon 3. Lig'de Kızılcabölükspor'da kiralık görev yapan ve kupada 1, ligde 21 maça çıkan 22 yaşındaki stoper, bu sezon Denizlispor formasıyla 1. Lig'de 2 maça ilk 11'de başladı. Denizlispor'da transferlerin yapılması sonrası Kadir, kiralık olarak Fethiyespor'un yolunu tuttu.

KARİYERİNDE 53 MAÇTA OYNADI

Denizlispor altyapısından yetişen, U-19 takımında oynayan, Denizli BŞB'de kiralık yer alan Kadir Kurt, Denizlispor U-21 takımında yıldızlaştı. Kızılcabölükspor'da 2 sezon kiralık olarak başarıyla görev yapan genç savunmacı, Fethiyespor'la sezon sonuna kadar anlaştı. Kadir Kurt, kariyerinde 53 karşılaşmada oynadı. Genç oyuncu, Denizli U-19 takımında 18, U-21 takımında 41 maçta görev yaptı.

■ SEBAHATTİN ALP