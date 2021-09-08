Fethiye okçulukta madalya kovalıyor

FETHİYE Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Antrenör Kartal Cenk Taş, sporculara desteğinden dolayı Karaca'ya teşekkür etti. Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un aldığı başarıdan dolayı bu spora ilginin arttığını belirten Taş, amatör sporculara verdiği destekten dolayı kulüp ve sporcular adına Karaca'ya şükranlarını sundu. Samsun'da gerçekleşecek yarışmalara katılacaklarını ifade eden Taş, buradan da başarıyla dönmek istediklerini ifade etti. Karaca ise, Fethiye'nin sporcularına her daim destek vermeye devam edeceklerini söyledi, "Sizlerden madalya bekliyorum. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ