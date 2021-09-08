  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fethiye okçulukta madalya kovalıyor

Fethiye okçulukta madalya kovalıyor

Fethiye okçulukta madalya kovalıyor

8.9.2021

FETHİYE Okçuluk ve Doğa Sporları Derneği, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Antrenör Kartal Cenk Taş, sporculara desteğinden dolayı Karaca'ya teşekkür etti. Olimpiyatlarda Mete Gazoz'un aldığı başarıdan dolayı bu spora ilginin arttığını belirten Taş, amatör sporculara verdiği destekten dolayı kulüp ve sporcular adına Karaca'ya şükranlarını sundu. Samsun'da gerçekleşecek yarışmalara katılacaklarını ifade eden Taş, buradan da başarıyla dönmek istediklerini ifade etti. Karaca ise, Fethiye'nin sporcularına her daim destek vermeye devam edeceklerini söyledi, "Sizlerden madalya bekliyorum. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fethiye okçulukta madalya kovalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.