Hezimet gecesi

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Eleme maçında Hollanda'dan fark yedi 3. sıraya geriledi: 6-1. 1. dakikada Berghuis'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 16'da Klaassen'in pasında defansın arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 36'da ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

KARŞILAŞMA BOYUNCA ETKİSİZDİK

38'DE Depay'ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. 44'te Depay'a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı. 54'te sol kanattan Bergwijn'in arka direğe ortasında Berghuis'in kafa ile indirdiği topu Depay kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

DURAKLAMA DÖNEMİ

A Milli Futbol Takımımız, duraklama dönemine girdi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çok iyi bir performans gösterip, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Pandemi nedeniyle şampiyona ertelenirken, ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemelerine iyi başlayarak Hollanda'yı 4-2, Norveç'i de 3-0 yenerken, Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, daha sonra ise resmen duraklama devrine girdi. Euro 2020'de İtalya'ya 3-0, Galler'e durakla- 2-0 ve İsviçre'ye 3-1 yenilirken, Dünya Kupası ma Elemeleri'nde de son üç maçta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, Cebelitarık'ı 3-0 yendi ve Hollanda karşısında ağır bir mağlubiyet yaşadı.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı karşılaşmasında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık müsabakasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı. Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan ancak sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.

GÜNES'LE YOLLAR AYRILMALI

Ömer Üründül yorumladı

Günümüz futbolunun istediği çok önemli ilkeler vardır: oturmuş bir sistem, birbirlerinin özelliklerini iyi tanıyan oyuncular, yüksek tempo, fizik gücü ve de iyi bir taktik strateji. Dün gece Hollanda bu ilkelerin hepsinde birden bize göre çok üstün olunca hezimet de kaçınılmazdı. Hele dördüncü golden sonra biz 10 kişiyken oyunu biraz rölantiye almasalardı futbol tarihimize kara bir leke olarak geçecek inanılması güç bir skor ortaya çıkardı. 3-3'lük Letonya maçıyla başlayan, EURO 2020'de devam eden, en son Karadağ maçında şekillenen kırılganlığımız daha birinci dakikada yediğimiz golle dün geceki ağır bilançonun başlangıç noktası oldu. Bir kadro değerlendirmesi yapalım...

BU KADRO ILE BU KADAR

Kaan oynamıyor güçsüz, Çağlar tam hazır değil, Mert Müldür sol bekte ters ayaklı, orta sahada Orkun arkadaşlarını tanımıyor, Okay kadro dışı ve Almanya'dan döndükten sonra iyice fizikten düşen çok formsuz bir Kenan Karaman. Böyle bir oyuncu grubuyla güçlü bir ekol karşısında ortaya bir şeyler koymak beklenmedik bir durumdu. Artık dünkü maçtan sonra Şenol Güneş ile de yolların ayrılması şart oldu.

KLAASSEN YILDIZLASTI

Şimdi bundan sonra artık kendimizi Norveç karşılaşmasına hazırlayıp hem son mücadelelerdeki kötü izlenimi silmek hem de gruptaki iddiamızı devam ettirmek için çok iyi hazırlanmalıyız. Çağlar Söyüncü, Orkun ve Ozan Kabak'ın cezalı duruma düşmeleri de ayrıca bir handikap. Dün gece attığı ilk golün hem de hazırlayıcısı olan, sonra da ikinci ve üçüncü gollerin bir numaralı hazırlayıcısı Klaassen dün gecenin yıldızıydı. Adeta modern 10 numaranın üstün futbol zekası ve tekniğiyle hakkını tam anlamıyla veren isimdi.80'de Koopmeiners'in pasında defansın arkasına sarkan Til'in ceza sahası içine girişte kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0. 90'da sağ kanattan Rensch'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in topu düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 6-0. 90+2'de Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası içindeki baskısı sonucu kazanılan topta Cengiz skoru belirledi: 6-1.