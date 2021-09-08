Kuşadası bombaladı

3. Lig 2. Grup temsilcisi Kuşadasıspor, dış transferde bombayı patlattı. Transferde dur durak bilmeyen, Yiğit Gökoğlan, Ali Öztürk, Alp Kulga, Galip Güzel, Mesut Çaydemir gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katarak sükse yapan siyah-beyazlılar, sürpriz bir isimle daha anlaştı. Güvercin, uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen ve son olarak geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'da top koşturan 33 yaşındaki Turgut Doğan Şahin ile el sıkıştı. Samsunspor altyapısında futbola başlayan Turgut Doğan, Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Altay, Ümraniyespor ve son olarak Şanlıurfaspor'da forma giydi. Süper Lig'de 135 karşılaşmada görev alan Turgut Doğan, 1. Lig'de 144, 2. Lig'de 43 maça çıktı.

KUPADA RAKİP MODAFENSPOR

KUŞADASISPOR, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün Modafen'i konuk edecek. Özer Türk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Manisa Bölgesi'nden Hüseyin Gökberk Arslan yönetecek. Siyah-beyazlılar rakibini eleyip adını ikinci tura yazdırmayı hedefliyor. 3. Lig'de sezona 52 Ordu FK'yla 1-1 berabere kalarak başlayan siyah-beyazlıların sahaya Necati, Hayrullah, Galip, Semih, Ali, Murat, Mehmet, Hasan, Ozan, Mustafa, Ömer Alp 11'iyle çıkması bekleniyor.

■ İHSAN KARATAŞ